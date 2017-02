Geen Belgen, wel tegenstanders in nominatielijst 'World XI'

Wim De Coninck stelt iets vast in de Jupiler Pro League: "Het is alsof ze kampioen gaan worden" Met nog amper drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie, naderen de play-offs met rasse schreden. Club Brugge en RSC Anderlecht staan beiden met 55 punten aan de l...

Het is gebeurd: Gent gaat door! AA Gent kan vanavond toch een beetje geschiedenis schrijven. Het kan immers Tottenham Hotspur uitschakelen op het mythische veld van Wembley. Makkelijk wordt het alvast niet.

Genk klimt op voorsprong Racing Genk kan zich verzekeren van een plek bij de laatste 16 in de Europa League. Het zou fantastisch zijn voor de club uit Limburg die de strijd om play-off 1 even naar ...

Dendoncker miste nog geen minuut, deze spelers komen het dichtste bij hem in de buurt Leander Dendoncker werd geroemd omdat hij dit seizoen nog geen minuut miste in de Belgische competitie. Met 2430 op 2430 legde hij een perfect rapport af, maar er zijn nog ...

Conte is zot van de Chelsea-fans: "En toen hoorde ik het: 'Antonio Antonio Antonio'" Chelsea is goed op koers om de Premier League-trofee in de lucht te steken, en dat heeft het voor een groot deel te danken aan Antonio Conte. De coach had het over de weder...

Spelersmakelaar over zaak-Lokilo: "Ze zijn natuurlijk niet verplicht op zo'n contractvoorstellen in te gaan" Woensdag werd bekendgemaakt dat RSC Anderlecht de rechtszaak tegen voormalig jeugdspeler Jason Lokilo gewonnen heeft. Daardoor kunnen Belgische clubs vanaf nu spelers jonge...

Geniale ingeving van Weiler krijgt lof: "Oh neen ... wacht! Held!" Anderlecht had het werkelijk bijzonder lastig in en tegen Zenit Sint-Petersburg, maar door een doelpunt in de absolute slotfase ging het wél door naar de volgende ronde. Me...

Vorig jaar nog kampioenenmaker, nu op de keien Het kan snel verkeren in de carrière van een trainer. Dat weten ze in de Jupiler Pro League maar al te goed. Maar ook in Engeland sneuvelen coaches steeds sneller.