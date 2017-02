Beker met grote oren, ook bij de vrouwen niet meteen in Brussel

door Redactie



Mogelijke stadions voor Europese voetbalfinales in 2019 zijn bekend

Foto: © photonews

Ook in 2019 zullen we geen finale van een Europees toernooi te zien krijgen in ons Belgenlandje. Ook niet bij de vrouwen, want daar is ook geen Belgische stad kandidaat. Waar de finale dan wél zal worden gespeeld? De kandidaten.