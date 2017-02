Westerlo wint dÃ© topper van Vosselaar

door Redactie



Niet alleen in de Europa League of de Champions League kan je soms mooie matchen zien, dat kan ook helemaal aan de andere kant van het spectrum.

Zo stond afgelopen weekend dé topper op het programma tussen Vosselaar en Westerlo Ladies in vierde provinciale Antwerpen. Westerlo had dit seizoen nog geen punt verloren, Vosselaar amper 1 keer. Een belangrijk duel dus met oog op de titel.

Het werd uiteindelijk 0-2 voor Westerlo, dat zo in de stand nadert tot op drie punten ... en nog drie wedstrijden tegoed heeft. De titel lijkt zo binnen voor de nieuwbakken ploeg uit het Kuipje.

De doelpunten in de topper werden gescoord door Britt Labro en Alinka Janssen. Beiden scoorden in de eerste 45 minuten, waardoor bij de koffie de 0-2 al op het bord stond. Met dank aan Erik Geerts kunnen we u ook enkele leuke actiefoto's uit dit duel laten zien.

