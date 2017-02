Schotland zal zich als echte profs voorbereiden op EK!

Belgische ploegen breken absoluut record in Europa - coëfficiënt viert hoogtij Zowel Gent, Genk als Anderlecht hebben de volgende ronde van de Europa League weten te bereiken. Daardoor blijven ze maar potten breken in Europa én hebben ze een absoluut ...

VIDEO: Gent-fans maken indruk met optocht naar Wembley Sommige Gent-fans hadden met de ferry wat moeite om tot in Londen te geraken, maar toen ze er eenmaal waren, werd er een feestje gebouwd aan de Green Man Pub. Met duizenden...

Genk schrijft geschiedenis Racing Genk is er voor het eerst in zijn geschiedenis in geslaagd de 1/8e finales van de Europa League te halen. De Limburgers wonnen dankzij een goal van Pozuelo met het k...

Dupré apetrots op AA Gent: "Het strijdershart van de spelers kon mij het meeste bekoren" KAA Gent plaatste zich donderdagvond voor de achtste finales van de Europa League. Een straffe prestatie, als je je realiseert dat de ploeg van Hein Vanhaezebrouck niemand ...

Anderlecht neemt duidelijk standpunt in over maandagvoetbal in de Jupiler Pro League Het was KAA Gent dat eerder deze week een ballonnetje over maandagvoetbal opliet. De club uit de Arteveldestad is van mening dat de rust na een duel in de Europa League op ...

Sporting Lokeren komt met heuglijk nieuws naar buiten: Kristinsson verlengt contract op Daknam Sporting Lokeren maakte vrijdagnamiddag bekend dat Runar Kristinsson nog even in het Waasland zal vertoeven. De IJslandse trainer, die enkele maanden geleden het roer van G...

Geniale ingeving van Weiler krijgt lof: "Oh neen ... wacht! Held!" Anderlecht had het werkelijk bijzonder lastig in en tegen Zenit Sint-Petersburg, maar door een doelpunt in de absolute slotfase ging het wél door naar de volgende ronde. Me...

Hazard gaat voor een tattoosleeve, maar tatoeëerder heeft ook nieuws over de toekomst van de Rode Duivel Hij had al enkele discrete tattoos, maar nu gaat Eden Hazard voor een groter en zichtbaarder exemplaar op de arm. De ster van Chelsea lag donderdag vier uur op de tafel bij...

VIDEO: Emotionele Brecht Dejaegere vanuit Wembley: "Dit is zó mooi, net FIFA, maar duizend keer intenser" Tijdens de stuntzege van AA Gent op Wembley moest Brecht Dejaegere nog voor het uur naar de kant. Reden? Twee stevige trappen, waarvan eentje Dele Alli rood opleverde. De m...