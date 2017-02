Ajax maakt titelstrijd even wat spannender Tweet door Redactie



Foto: © photonews In de Eredivisie bij de vrouwen heeft Ajax een kleine misstap begaan. Daardoor is de titelstrijd weer iets spannender geworden, al blijven de Amsterdammers alles onder controle houden. Twente had op vrijdagavond met 3-0 gewonnen van Heerenveen in een duel tussen Lenie Onzia en Jassina Blom dus. Roord, Jansen en Spitse zorgden voor de goals. Zaterdagnamiddag kon Ajax vervolgens de kloof opnieuw op 11 punten zetten, maar dan moesten ze wel gaan winnen bij Telstar. En dat lukte niet, want het werd 1-1. Van Lunteren had de bezoeksters op voorsprong gebracht, maar drie minuten voor tijd deed Snoeijs iets terug voor Telstar. En zo is de kloof tussen Ajax enerzijds en Twente en ADO anderzijds nog negen punten.

