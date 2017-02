Genk en Gent ook bij de vrouwen superspannend

door Redactie



De Gent Ladies wilden op bezoek bij Genk de volle buit pakken om de aansluiting te behouden met Standard en Anderlecht. Maar dat zou uiteindelijk niet lukken.

Het was een vrij gesloten wedstrijd in Genk, waar de thuisploeg tegen Gent speelde. Een duel dat we de komende weken in de Europa League bij de mannen zullen zien, hopelijk dan met meer doelpunten dan nu.

Want het bleef bij een scoreloos gelijkspel in Genk. Maximus, Minnaert en Van De Velde kregen kansen voor de koffie, na de pauze kwam ook Missipo er een paar keer dichtbij, maar scoren werd niet gedaan.

En wie niet scoort - die kan niet winnen. Dat gaven de Gent Ladies dan ook ruiterlijk toe via de sociale media meteen na het affluiten van de wedstrijd.