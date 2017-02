Wijgmaal stapje dichter bij titel

door Redactie



Wijgmaal kan de titel alweer een beetje meer ruiken in 3e provinciale A. Afgelopen weekend werd ook afgerekend met Tienen C, waar toch wel een aantal topspeelsters meededen.

Dit weekend komt Wijgmaal niet in actie, dus de titel vieren is nog niet voor meteen. Maar de kloof is wel 12 punten tussen Wijgmaal en eerste achtervolger Holsbeek, al hebben die nog drie matchen tegoed.

Tienen, derde in de stand, kwam niet als figurant naar Wijgmaal en maakte er een pittig duel van. Het scoorde ook, meteen het derde tegendoelpunt van de club.

Uiteindelijk werd het toch 2-1 voor de thuisploeg, die zo de leiderspositie enkel verstevigde. De Tiense keepster haalde nog flink wat ballen uit haar kooi.