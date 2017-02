De beelden: zo klopte Anderlecht OH Leuven met 5-0 Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Anderlecht en OHL openden de speeldag in de Super League op vrijdagavond. Paars-wit won uiteindelijk met 5-0. U kan de zege van Anderlecht nog eens herbeleven. Al na 25 seconden zat paars-wit op rozen, met dank aan een eigen doelpunt van de bezoeksters. De thuisploeg probeerde het daarna snel af te maken, maar pas diep in de tweede helft wist het nog doelpunten te maken. Eerst zette Wiard haar team op 2-0, wat later maakte Van Den Abbeele er nog 3-0 van en in het absolute slot tikten Wiard en De Neve zelfs nog de forfaitcijfers op het bord. Alle doelpunten en acties kan u hier nog eens herbeleven met de video van de RSCA Vrouwen - met dank aan Louis en Christophe Evrard voor de foto's en film:

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.