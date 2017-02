Ook Wuustwezel kan titel bijna ruiken

door Redactie



Niet alleen in eerste nationale werd dit weekend gevoetbald, dat was ook het geval in tweede nationale. Met enkele opmerkelijke uitslagen.

Over de zege van Melsele tegen Club Brugge hadden we het al uitgebreid, maar in tweede nationale A haalde verder Wolvertem-Merchtem zwaar uit tegen puntenloze hekkensluiter Montreul: 1-11. Sinaai won bij Zulte Waregem en blijft zo voorlopig derde in de stand, op verre achterstand van het leidende duo.

Tweede nationale B dan, waar de titel mogelijk helemaal beslist is. Mechelen verspeelde in eigen huis twee punten tegen Louwel (0-0), terwijl Maria-ter-Heide in eigen huis zelfs verloor van Sterrebeek.

Wuustwezel heeft dan wel een match meer gespeeld dan de concurrentie, de kloof is wel 12 punten. Ook deze speeldag maakten zij geen foutjes: 4-2 werd het tegen OH Leuven B, een zakelijke, maar knappe overwinning en een nieuwe stap richting eerste nationale voor het team.

25/02/2017 14:30 Cerkelladies Brugge - Olsa Brakel 1-4 25/02/2017 15:00 Zwevezele - ASE Chastre 4-2 25/02/2017 15:00 KFC Merelbeke - Beveren 2-1 25/02/2017 15:00 Tertre Hautrage B - Gent Ladies C 2-1 25/02/2017 16:30 Svelta Melsele - Club Brugge 4-1 25/02/2017 17:00 Dames Zultse VV - Sinaai Girls 1-3 25/02/2017 17:30 Wolvertem Merchtem - Montroeul-Dergneau 11-1