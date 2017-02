Spaanse club wisselt ... 5 keer en is punten mogelijk kwijt

door Redactie



In Spanje mogen de ploegen in de Primera Division bij de vrouwen vier keer wisselen. Maar sommige teams kunnen het zelfs daar niet bij houden.

Rayo Vallecano won op zaterdag in eigen huis van Real Sociedad. Het werd na een erg spannende wedstrijd uiteindelijk 1-0 voor de thuisploeg.

Toch moet Vallecano vrezen dat het zijn punten nog zal kwijt geraken. Volgens Marca heeft het team namelijk vijf wissels doorgevoerd tijdens de wedstrijd.

In Spanje mag men in de Primera Division bij de vrouwen weliswaar vier keer wisselen (in België zijn dat zoals bij de mannen gewoon maximaal drie wissels), maar vijf? Dat is toch een beetje te veel van het goede.