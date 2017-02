De 'Winfies' uit Daknam, De Kempen en Melsele Tweet door Redactie



Foto: © KFC De Kempen Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! KFC De Kempen wonnen met 3-0 van schilde. Doordat de naaste achtervolgers punten lieten liggen slaan de dames hierdoor een vierpuntenkloof met de nummers 2 en 3. Het zou nog wel eens een spannende titelstrijd kunnen worden. Melsele won dan weer de topper in tweede nationale van Club Brugge met 4-1. Ook dat leverde dolle vreugde op. Hardy Ladies wonnen vorig weekend op Daknam en wonnen met 2-5!

