Flames op weg naar Cyprus ... hoe beviel de eerste Cyprus Cup?

De Belgian Red flames zijn maandag vertrokken naar Cyprus, alwaar ze voor de derde lente op rij zullen deelnemen aan een internationaal toernooi. Maar hoe verging het de Flames twee jaar geleden op hun eerste Cyprus Cup?

Qua standing is er op twee jaar in ieder geval veel gebeurd. In 2015 zaten de Flames namelijk nog gewoon in poule C, waarin de vier op papier zwakste landen plaatsnemen. Zij kunnen sowieso niet de finale voor plaatsen 1 en 2 spelen. Nu zitten de Belgen in groep A en is de hoofdfinale dus wél mogelijk.

In een groep met Tsjechië, Zuid-Afrika en Mexico weerden de Flames zich erg goed, maar een partij winnen zat er wel niet in. Tegen de Tsjechen werd het 2-2, met doelpunten van Daniëls en Wullaert. De ene timmert nu aan de weg terug bij Anderlecht, de andere maakt de dienst uit bij Wolfsburg en won recent de Gouden Schoen.

Na een 0-1 nederlaag tegen Zuid-Afrika en een 0-0 gelijkspel tegen Mexico werden de Flames met 2 op 9 vierde en laatste in hun groep. Daardoor speelden ze om de 11e plaats tegen Zuid-Korea, om 11 uur in de ochtend. Alle wedstrijden vonden toen plaats in Paralimni, deze keer is dat Larnaca en Nicosia.

Tegen de Zuid-Koreanen scoorde Daniëls haar tweede van het toernooi, na de 1-1 eindstand kwamen er strafschoppen. Die werden verloren en zo eindigde België op een 12e en laatste plaats in hun eerste toernooi. Een jaar later deden ze het op de Algarve Cup al pakken beter (tegen betere landen), benieuwd wat ze nu kunnen. Vanaf woensdag, alles live te volgen op Voetbalkrant.