Schryvers en Van De Putte zien Amerikaanse toekomen Tweet door Redactie



Foto: © photonews Kristianstads DFF heeft voor het seizoen 2017 nog een extra transfer gedaan. En daarbij gingen ze de Amerikaanse markt afspeuren op zoek naar versterking. Becky Edwards is de nieuwe ploeggenote van Lorca Van De Putte en Tine Schryvers. Ze komt over van Orlando Pride en tekende een contract voor een jaar. De middenveldster moet de groep bij Kristianstads mee helpen versterken. De Zweden haalden eerder ook al onze landgenote Schryvers van het Noorse Valerenga binnen. Vorig jaar kon de club zich pas op de slotspeeldag definitief redden. Dit seizoen moet dat vroeger zijn, althans: dat is de steile ambitie van de Zweedse club.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.