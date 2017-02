Vrouwenvoetbalkrant heeft eerste kaarsje uitgeblazen

door Redactie



Een jaar geleden trokken de Belgian Red Flames naar de Algarve Cup, mét Voetbalkrant in hun spoor. We maakten zelfs een aparte webstek om al het vrouwennieuws te bundelen. Een jaar later is er alweer veel gebeurd.

Het vrouwenvoetbal is nog steeds aan een ferme opmars bezig in België. Steeds meer meisjes vinden de weg naar de bal en beginnen te voetballen, terwijl de topploegen steeds professioneler gaan werken. En dat ondanks een halve eeuw van onderdrukking en verbod, waarin vrouwenvoetbal niet eens mocht bestaan.

De Belgian Red Flames hebben in 2016 een fabuleuze stap gezet, met plaatsing voor het EK 2017 in Nederland. Deze zomer kunnen de supporters hun hartje ophalen in een groep met thuisland Nederland, Noorwegen en Denemarken.

De voorbije jaren was Voetbalkrant een voortrekker in het vrouwenvoetbal: we trokken naar de belangrijkste wedstrijden van de Red Flames en de BeNe League en Super League, zagen Bekers gewonnen worden en titels behaald, roerden ons in de Champions League voor Vrouwen, …

Maar we wilden meer doen. Omdat het vrouwenvoetbal het nodig heeft en er recht op heeft: niets is zo puur en interessant dan wat de meisjes en vrouwen er wekelijks voor op de mat leggen. De opofferingen die zij zich troosten, ook daar gaan we naar op zoek. Daarom begonnen we een dik jaar geleden ook met een aparte webstek voor al het nieuws.

Het voorbije jaar zagen we de media-aandacht toenemen en we verwachten dat dit de komende maanden niet anders zal zijn. We juichen dat alleen maar toe, zolang u voor het nieuws, de interviews en de reportages ook maar blijft afstemmen op onze webstek.