Druk programma voor de Flames op dag 2

De Belgian Red Flames vlogen gisteren van Zaventem naar Cyprus, alwaar ze zich momenteel klaarstomen voor de eerste wedstrijd morgen tegen Zwitserland.

Gisteren was er een ontspannen training van een uurtje, ook nodig om de benen wat te strekken na een vlucht van toch wel bijna vijf uur. Maar vandaag is het aan de arbeid.

In de voormiddag stond er voor wie dat wenste al een fitness-sessie op het programma, later op de dag volgt nog een veldtraining in Larnaca. Morgen is er dan de eerste wedstrijddag.

Uiteraard krijgt u van onze reporter ter plaatse de komende uren en dagen zeker nieuws over de trainingen en de wedstrijden. Blijf ons dus op de voet volgen!