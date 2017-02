Flames zijn klaar voor Zwitserland na ontspannen, maar interessante training Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Larnaca

door

Foto: © photonews Dag 2 van de Belgian Red Flames in Cyprus en dus een training met oog op het treffen met Zwitserland morgen. De laatste stramheid is uit de benen, vanaf nu staat de volle focus op Er werden een aantal wedstrijdvormen uitgetest met oog op de Zwitserse manier van spelen en de eerste contouren van een basisploeg werden duidelijk. De wedstrijd tegen de Zwitsers is dan ook belangrijk om goed aan het toernooi te starten. Bij de oefenvorm 11 tegen 11 moest kinesist Jan Van Der Jeugt komen bijpikkelen op linksachter, omdat er een tweetal speelsters werden gespaard. Zij deden enkele individuele oefeningen aan de kant van het veld met dokter en kinesist. Morgen staat de eerste wedstrijd op het programma in Nicosia. Voor degenen die niet spelen wordt er een training afgewerkt, zodat iedereen in het ritme blijft van het toernooi. 4 wedstrijden op 8 dagen, dat mag je nooit onderschatten. Opmerkelijk: een drone van een cameraploeg van de VRT filmde grote delen van de training, wat ongetwijfeld voor mooie beelden zal hebben gezorgd.

