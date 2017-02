Imke Courtois ambassadrice van Casa Hogar

door Redactie



Michel D'hooghe wilde Casa Hogar dertig jaar na datum nieuw leven inblazen. De laatste vijf jaar droogden de fondsen namelijk op en het project dat ontstond in de nasleep van het mythische WK 1986 in Mexico mag niet verloren gaan.

"Op jaarbasis hebben we ongeveer 5.000 euro kosten per kind en we willen een kleine 30-tal kinderen opvangen", aldus Michel D'Hooghe in De Standaard.

Er zijn ook alvast nieuwe ambassadeurs gevonden voor het project: Hugo Broos, succesvol trainer met Kameroen op de Afrika Cup, en Red Flame Imke Courtois.

"Ik hoop dat ook de huidige kern van de Rode Duivels zich zal engageren. Het blijft uiteindelijk het Hogar Diablos Rojos de Belgica-project", aldus D'Hooghe nog. Het tehuis in Toluca lijkt zo aan een nieuw elan te kunnen beginnen.