KRC Genk Ladies aan de slag tegen Duitse subtopper



Foto: © Sus Sips Het is dan wel Cyprus Cup, toch zijn er nog steeds ploegen die in België zich gewoon klaarstomen voor het vervolg van de Super League. En dan komen er zelfs oefenwedstrijden van. De Cyprus Cup loopt van 1 tot 8 maart, maar op dinsdag 14 maart zijn er alweer wedstrijden in de Belgische Super League. En dus willen de teams zich zo goed mogelijk voorbereiden daarop. De KRC Genk Ladies houden alvast een oefenwedstrijd. En niet zomaar tegen de eerste de beste, maar wel tegen Essen. Dat is momenteel het nummer 6 uit de Bundesliga voor vrouwen. Op zaterdag 4 maart staat het oefenduel tussen Genk en Essen op het programma. De Limburgse club moet met Sofie Van Houtven en Lien Mermans twee Flames missen, zij zitten namelijk op de Algarve Cup.

