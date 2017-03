Gluren bij de buren: "Willen feest maken van EK, daarom ..."

De Nederlandse vrouwen ontmoeten ons op het EK in hun land op 24 juli voor een mogelijk allesbeslissend duel. Maar wat kan Oranje op de Algarve Cup?

Nederland heeft met Sarina Wiegman pas sinds begin dit jaar een nieuwe coach. En dus valt het nog maar af te wachten of, wat en hoe de mosterd zal gaan pakken. In de Algarve Cup moeten ze China, Zweden en Australië bekampen in de groepsfase.

Wiegman zag het alvast zitten op de persconferentie vooraf: "Het is een kans voor ons om ons te meten met de topploegen van de wereld. We willen op dat niveau meespelen en willen dus ook ons spel verbeten."

Want de coach gaat verder: "Dit is een kans voor ons om aan de wereld en aan de Nederlanders te tonen dat we ons spel aan het verbeteren zijn. We willen van het EK in eigen land namelijk een succesvol feest maken."