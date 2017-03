Groeten uit Larnaca: een dure strafschop

Woensdag openen de Belgian Red Flames hun Cyprus Cup tegen Zwitserland, in de aanloop naar dat eerste duel moesten wij ons ook proberen te onderscheiden. En dat heeft ons geld gekost.

Een training voorafgaand aan een matchdag? Dat is tactisch een en ander bijschaven middels wedstrijdsituaties en klaargestoomd worden voor de wedstrijd op zich. Maar er mag ook al eens een uitdaging volgen.

Ook de pers en cameralui werden op dag 2 van de Cyprus Cup uitgedaagd bij een penalty shoot-out. Wie miste, moest geld in de pot leggen. Wie twee keer miste, moest nog meer geld in de pot leggen. En wie drie keer miste ... die had bezwaarlijk nog budget voor de rest van zijn reis.

Uw reporter ter plaatse ging zelfverzekerd achter de bal staan en pegelde de bal voorbij doelvrouw Sofie Van Houtven, maar de lat dacht er anders over. Doellijntechnologie van conculllega's zou achteraf duidelijkheid scheppen: inderdaad, net niet over de lijn die bal: zonde, maar jammer en helaas.

Tweede keer, goede keer dan maar? De keepsters wisselden onderling af, maar toch was het opnieuw tegen Sofie dat we onze elfmeter moesten proberen om te zetten. Opnieuw hoog in de hoek, maar deze keer wél raak. Het schaamrood op de wangen werd ons zo bespaard. Belangrijk detail: we hadden geen voetbalschoenen aan. Verzachtende omstandigheden, toch?

PS: Volgende keer een Panenka proberen? Geen goed idee, want de Flames lezen mee ...