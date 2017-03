Opgepast: naar deze speelsters van Zwitserland kijken we uit

Zwitserland is de eerste tegenstander van de Belgian Red Flames op de Cyprus Cup 2017. Het valt af te wachten met welke opstelling die 'Nati' voor de pinnen zal komen, maar er zijn wel enkele speelsters waar we zeker moeten voor opletten en/of naar moeten uitkijken.

Goed nieuws en slecht nieuws: bij Zwitserland zijn er niet minder dan 11 speelsters die uitkomen in de Duitse Bundesliga, toch wel een van de hoogst aangeschreven competities van Europa.

Daar werd dit weekend wel nog op zondag gevoetbald, dus zijn er mogelijk bij de Zwitsers ook enkele speelsters die niet aan de aftrap zullen komen bij de eerste wedstrijd. Maar toch: er zit heel wat Bundesliga-geweld in de selectie.

De Wolfsburg-connectie

Tessa Wullaert had erg graag gespeeld vandaag tegen enkele van haar teamgenotes. Vanessa Bernauer, Lara Dickenmann en Noelle Maritz: het valt nog af te wachten wie we aan het werk gaan zien.

De 21 jaar jonge Maritz heeft zich bij de Wolvinnen in de ploeg gespeeld, terwijl Dickenmann al jaren een belangrijke naam is in het vrouwenvoetbal. Bernauer? Zij komt wat minder aan spelen toe.

Ana-Maria Crnogorcevic

De flankspeelster van Frankfurt is pas sinds twee weken terug op het hoogste niveau, want van oktober tot januari had ze te maken met de ziekte van Pfeiffer.

Als ze op topniveau is, dan is ze een gevaarlijk wapen. In de Champions League tegen Standard beweees ze vorig seizoen al dat ze zelfs als rechtsachter kan renderen en dan à la Meunier gekke dingen kan doen. Topschutter aller tijden voor Die Nati.

Cinzia Zehnder

Ze zit ondertussen al zolang bij de nationale ploeg van Zwitserland, dat je zou gaan vergeten dat ze nog steeds piepjong is. 19 jaar is de middenveldster van die Nati en Freiburg.

Incontournable is ze daar dit jaar: in dertien wedstrijden speelde ze amper twaalf minuten niet mee. Rank en fijn, maar toch bikkelhard en bijzonder stevig: zeer moeilijk te passeren in een goede dag.