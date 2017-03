Tegenstander Flames duidelijk: "Verder groeien in nieuwe manier van spelen"

door Redactie



Noorwegen zit met België in de groep op het EK 2017 in Nederland. Dit jaar trekken ze ook naar de Algarve Cup, waar wij hun prestaties onder de loepe houden.

Martin Sjögren is sinds vorig jaar de nieuwe coach van Noorwegen. Op de Algarve Cup moeten de Noren het in groep B opnemen tegen Spanje, Japan en Ijsland: een loting die allerminst van de poes is.

Beginnen doen de Noren tegen Ijsland, meteen een belangrijk duel. "Ik ben vrij nieuw in mijn job, dus willen we ons spel verbeteren en de volgende stap zetten. We zijn bezig aan een nieuwe manier van spelen en daarin willen we verder groeien", aldus de bondscoach op een persconferentie.

"Dit toernooi is belangrijk op zich en ook ter voorbereiding van het EK in Nederland. Ik ben erg benieuwd welke prestaties we op de mat kunnen brengen. Hopelijk ga ik tevreden naar huis op het einde van dit toernooi."