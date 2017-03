Tegenstanders Flames zorgen voor deze resultaten op Algarve Cup Tweet door Redactie



Foto: © photonews Niet enkel op de Cyprus Cup werd op woensdag een eerste groepswedstrijd afgewerkt, dat was ook het geval op de Algarve Cup. In groep A zijn de eerste winnaars Canada en Rusland, in groep B won een impressionant Spanje van Japan en speelden Noorwegen en Ijsland gelijk. Groep C bracht een overwinning voor Nederland tegen China, met dank aan een doelpunt van Jansen in het eerste kwartier. Zweden won van Australië. Vrijdag is er de tweede wedstrijd voor de tegenstanders van de Belgian Red Flames op het EK. Er wordt uiteraard ook vanuit België reikhalzend uitgekeken naar deze resultaten.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.