Alle resultaten op de Cyprus Cup Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames speelden tegen Zwitserland 2-2 gelijk, maar er waren woensdag nóg vijf wedstrijden op de Cyprus Cup. Het overzicht! In de groep van de Flames speelde Noord-Korea een erg sterke wedstrijd tegen Italië. Ze kwamen snel op voorsprong en maakten meteen na de pauze de partij helemaal af. Uiteindelijk werd het nog 3-0. De Flames spelen vrijdag tegen Italië en maandag tegen Noord-Korea. In groep B speelden de Schotten een spektakelpartij tegen Nieuw-Zeeland. Tot vijf minuten voor tijd stond het nog 1-1, uiteindelijk zouden de Schotten winnen met 3-2. Zuid-Korea en Oostenrijk hielden het op een 0-0 gelijkspel. De groep C met de 'kleinere' teams leverde zeges op voor Ierland (2-0 tegen Tsjechië) en Wales (2-0 tegen Hongarije). 13:30 Noord-Korea - Italie 3-0 13:30 Nieuw-Zeeland - Schotland 2-3 13:30 Tsjechië - Ierland 0-2 16:30 Zuid-Korea - Oostenrijk 0-0 16:30 Hongarije - Wales 0-2 16:30 België - Zwitserland 2-2

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.