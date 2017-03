Bondscoach niet ontevreden na puntendeling: "Dat kunnen we meenemen naar de toekomst"

De Belgian Red Flames openden de Cyprus Cup met een 2-2 gelijkspel tegen Zwitserland. Achteraf mogen de Flames daar best tevreden mee zijn, al viel het tegendoelpunt - opnieuw - laat in de match. "Op sommige cruciale fases moeten we nog meer maturiteit tonen."

"We hebben qua organisatie de wedstrijd goed in handen genomen, maar hebben het balbezit een beetje aan de Zwitsers moeten laten in de eerste helft", aldus bondscoach Ives Serneels na de wedstrijd.

"We komen ongelukkig achter, maar kunnen gelijkmaken met een vrije trap. Daar ben ik heel blij om, dat kunnen we meenemen naar de toekomst."

"De groep heeft het in de tweede helft perfect gedaan en heeft zelfs nog kansen gehad om het af te maken. De maturiteit is gegroeid in onze groep, maar we kunnen daar in cruciale fases nog in leren. Heel interessante punten die we nu meemaken als lessen voor de toekomst."