De 'Winfies' uit Staden, Westhoek en Wuustwezel Tweet door Redactie



Foto: © Wuustwezel Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Wuustwezel won een belangrijk duel van OH Leuven B en komt zo opnieuw een stapje dichter bij een titeldroom. Het leverde ook een mooie foto op (zie boven). BS Westhoek haalde dan weer flink uit tegen Gullegem, het werd niet minder dan 0-10. Dolle vreugde dus natuurlijk ook in de kleedkamers, dat staat buiten kijf. En er was ook SK Staden, dat met 1-13 ging winnen bij Zwevezele. Ook een winfie waard, zoveel is duidelijk ...

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.