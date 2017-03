Flames klaar voor ItaliÃ«, de training in 45 seconden (mÃ©t beelden)

Flames klaar voor Italië, de training in 45 seconden (mét beelden) Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Larnaca

door

Foto: AVL De Belgian Red Flames hebben hun eerste wedstrijd achter de rug, morgen staat de tweede wedstrijd op het programma. De training stond dan ook in het teken van finetunen. Een zware, zware training tussen twee matchen waar maar 48 uur tussen zit? Dat kan natuurlijk niet. Er zouden niet veel mannenteams überhaupt twee matchen binnen drie dagen willen of durven spelen. Recuperatie met oog op het vervolg van het toernooi en verder enkele interessante oefeningen over hoe een aanval uitspelen. Morgen zullen we vermoedelijk zien hoe dat zal uitdraaien. Tegen Italië moet gewonnen worden om de kansen in de groep gaaf te houden, al zal bondscoach Serneels met oog op het EK toch ook nog wat mensen willen uittesten.

