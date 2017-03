Frankrijk en VS beginnen goed aan SheBelieves Cup

door Redactie



Niet enkel in Europa wordt deze weken op een hoog niveau gespeeld. Ook in de USA is er een werkelijk toptoernooi, met 4 toplanden.

Frankrijk, de VS, Duitsland en Engeland spelen - net als vorig jaar - de SheBelieves Cup, een invitatietoernooi in de Verenigde Staten. Vorig jaar waren het de VS die de eindzege ook wisten te pakken in eigen land.

En ook dit jaar zijn ze goed begonnen, want ze wonnen met het kleinste verschil van Duitsland. Het was Lynn Williams die het enige doelpunt uit de wedstrijd maakte.

Engeland en Frankrijk speelden ook tegen elkaar. De Engelsen - in september nog tegenstander van de Flames op weg naar het EK in Nederland - kwamen op voorsprong via Nobbs, maar Delie en Renard wisten de hele zaak nog om te draaien.