Herbeleef de heerlijke vrije trap van Lien Mermans: "Daar train ik wel op, maar het was Ã©cht ver"

Herbeleef de heerlijke vrije trap van Lien Mermans: "Daar train ik wel op, maar het was écht ver"

Als de Flames goals maken, dan zijn het vaak pareltjes. Mooie acties, lange rushes, kanonskogels in de winkelhaak? Het passeerde de voorbije jaren meermaals de revue. En nu was er een heerlijke vrije trap van Lien Mermans. "Het was nochtans echt ver."

"Ik was in die fase met Maud Coutereels aan het overleggen en ze gaf aan om er gewoon voor te gaan. Ze liep over de bal en trok zo een speelster mee uit de muur. Op het moment dat hij vertrok, had ik wel al het gevoel dat hij er wel eens in kon gaan", aldus Mermans in een reactie aan Voetbalkrant.com.

"Het deed wel enorm veel deugd om op zo'n manier te kunnen scoren. We hadden er hier nog niet specifiek op geoefend, maar bij KRC Genk Ladies oefenen we wel vaak op vrije trappen. Dat het dan eens rendeert op zo'n moment, dat is wel erg leuk", was de middenveldster van de Flames tevreden.

Of hoe het nadeel ook een voordeel is geworden misschien? "We hebben toch een paar dagen moeten wennen aan de ballen hier in de Cyprus Cup. Ze zijn nogal licht of voelen toch zo aan. Maar nu beginnen we het wel gewoon te worden. Verder zijn de omstandigheden perfect en we kunnen hier vooral naar het sportieve kijken, dit is een goede opzet naar het EK toe."