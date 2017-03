Vosselaar start met een vrouwenacademy, ook Flames komen langs

door Redactie



Ook in Vosselaar begint het vrouwenvoetbal te leven. Dit weekend starten ze er met een vrouwenvoetbalacadamy.

De Girls Soccer Academy Vosselaar gaat op zondag 5 maart van start. Twaalf weken lang zal er elke zondagvoormiddag worden getraind van 10.30 uur tot 12 uur op de terreinen van sportcentrum Diepvenneke in Vosselaar.

Met de Academy zal een training in Tubeke worden bijgewoond, de westrijd van de Red Flames in Nederland tegen het thuisland (in Tilburg) en ook 12 trainingen zitten in de prijs (120 euro) inbegrepen. De Academy is er voor meisje van 7 tot 14 jaar.

Met Lien Mermans en Elke Van Gorp zijn er ook twee Red Flames die trainingen zullen geven, verder hebben ook Merel Groenen, Celien Guns, Nico Van Roy en Lierse-speler Thomas Wils zich bereid gevonden.

Meer informatie? Neem contact op met Karel Wynen 0495/450755 of stuur uw gegevens naar academy@kvvvosselaar.be