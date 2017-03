Belangrijk weekend in de nationale reeksen

door Redactie



Terwijl de Belgian Red Flames in Cyprus aan de bak zijn, wordt er (uiteraard) niet gevoetbald in de Super League. Maar op nationaal niveau gaat de competitie gewoon rustig verder.

In eerste nationale wordt er vooral onderaan een fikse strijd geleverd. Moldavo (tegen Zulte Waregem) heeft 15 punten, terwijl Massenhoven (tegen Saint-Ghislain) en Egem (tegen Kontich) elk 12 punten hebben. De drie teams willen en ook graag punten pakken om onderin weg te komen.

In tweede nationale A mag Club Brugge na de nederlaag tegen Melsele geen punten laten liggen tegen nummer 4 Zwevezele. Het staat nu naast Melsele in de stand en voorlopig is het doelpuntensaldo in het voordeel van die laatste ploeg. Er zijn nog 21 punten te verdienen, Melsele speelt dit weekend tegen nummer 3 Sinaai.

OHL - Maria-ter-Heide is de topaffiche van 2e nationale B. Beide teams zitten in het pelotonnetje dat strijd om plek 2 in de reeks, want Wuustwezel lijkt op weg naar de titel. Al is er natuurlijk altijd nog een verrassing mogelijk.

04/03/2017 15:00 Kontich - DVK Egem - 04/03/2017 15:00 SG-Tertre-Hautrage - Massenhoven - 04/03/2017 15:00 Anderlecht B - Famkes Merkem - 04/03/2017 15:00 Gent II - Lierse II - 04/03/2017 15:00 Moldavo - Dames Zultse VV - 04/03/2017 16:00 Tongeren - Fémina White Star - 04/03/2017 16:30 Standard Liège II - Eendracht Aalst -

04/03/2017 12:00 Beveren - Dames Zultse VV - 04/03/2017 14:00 Club Brugge - Zwevezele - 04/03/2017 15:00 Sinaai Girls - Svelta Melsele - 04/03/2017 15:00 Montroeul-Dergneau - KFC Merelbeke - 04/03/2017 17:00 Gent Ladies C - Olsa Brakel - 04/03/2017 17:00 ASE Chastre - Tertre Hautrage B - 04/03/2017 17:30 Wolvertem Merchtem - Cerkelladies Brugge -