Groeten uit Larnaca: sitting on the dock of the bay

Woensdag openden de Belgian Red Flames hun Cyprus Cup tegen Zwitserland, vrijdag is er alweer speeldag 2. Wat doe je dan in de tussentijd?

De Flames trainden om zich optimaal voor te bereiden op de tweede wedstrijd, maar verder is de tijd tussen zo'n twee wedstrijden gewoon té kort om al te veel te doen.

Een beetje lummelen en een frisse neus halen op het strand dan maar. Voordeel: als het maar 20 meter is van het hotel naar het strand, dan ben je vrij snel on the beach.

In Larnaca Bay geen 'dock' (integenstelling tot een doc), maar ook Otis Redding is al vijftig(!) jaar niet meer onder ons. Tempus fugit, maar de Flames gaan op vrijdag vooral vlammen tegen Italië. Ze werden op donderdag alvast op de gevoelige plaat vastgelegd en ook de training deed het beste vermoeden.