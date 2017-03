Het overzicht van de Cyprus Cup, speeldag 2

door Redactie



De Belgian Red Flames wonnen hun tweede wedstrijd op de Cyprus Cup, maar er waren natuurlijk nog vijf wedstrijden in Larnaca, Paralimni en Nicosia. Het overzicht.

In de groep van de Belgen won Zwitserland met het kleinste verschil van Noord-Korea. Kiwic besliste de wedstrijd met een doelpunt in de laatste vijf minuten. In de stand hebben de Flames en de Zwitsers vier punten, Noord-Korea 3 en Italië 0. België kan dus nog eerste, tweede of derde worden in zijn groep.

Groep B leverde zeges op voor Oostenrijk en Zuid-Korea, die zo ook de groep leiden met vier punten. De Oostenrijkers gingen met 3-0 voorbij Nieuw-Zeeland, voor Zuid-Korea was het een 0-2 zege tegen Schotland.

Groep C tenslotten? Daarin werd niet gescoord. Zowel Wales - Tsjechië als Ierland - Hongarije eindigde zoals het begon. In de stand hebben Ierland en Wales nu vier puntne, terwijl Hongarije en Tsjechië er eentje hebben.