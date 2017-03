Keepster Evrard beseft: "Plaatsjes zullen duur zijn op het EK"

Italië verloor zijn eerste wedstrijd op de Cyprus Cup, terwijl de Belgen gelijkspeelden. Op speeldag 2 is het dus een belangrijk treffen voor de Flames. "We gaan voor die drie punten."

"We mogen de Italianen zeker niet onderschatten, ook al hebben ze hun eerste wedstrijd verloren", beseft Nicky Evrard in gesprek met voetbalkrant.com. "Het blijft een goede ploeg, dus we moeten alle resultaten vergeten en van onze eigen sterkte uitgaan én het zeker niet te makkelijk opnemen."

Voor Evrard was de wedstrijd tegen Zwitserland de eerste met inzet sinds de 5-0 vorig jaar tegen Rusland op de Algarve Cup. "Tegen Frankrijk B heb ik een helft gespeeld in januari, maar dat was een trainingswedstrijd met de jonkies. Op een toernooi als de Cyprus Cup in doel mogen staan is altijd leuk."

Evrard spreekt niet graag over haar eigen prestaties, maar het was een bemoedigende wedstrijd in moeilijke omstandigheden tegen een lastige ploeg. "Nu is het aan mij om hard te blijven werken om mijn kansen te blijven krijgen. De plaatsjes zullen ook op het EK duur zijn, dus moeten we er vol voor blijven gaan."

Eerste keepster Justien Odeurs is er door een blessure niet bij. Sofie Van Houtven en Diede Lemey zijn net als Nicky Evrard geselecteerd voor de Cyprus Cup. De vier zullen onderling moeten strijden voor drie plaatsjes op het EK én eentje onder de lat. Een luxeprobleem voor bondscoach Serneels, als iedereen fit is en blijft.