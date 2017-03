Welke Italiaanse speelsters kunnen ons pijn doen?

Italië is de tweede tegenstander van de Belgian Red Flames op de Cyprus Cup 2017. Het valt af te wachten met welke opstelling de Italianen zullen afkomen, maar we kijken toch alvast uit naar het duel met de Italianen.

Bij de Italiaanse selectie maken speelsters van Brescia en Verona de hoofdmoot uit. Beide teams vaardigen flink wat speelsters af. Ingespeeld op elkaar zullen ze mogelijk wel zijn, maar het is toch opvallend.

Amper 1 speelster komt uit in het buitenland (Zwitserland), verder speelt iedereen in de Serie A. In de Champions League ging Verona er dit jaar vroeg uit tegen Kazygurt, een ronde later ook Brescia tegen Fortuna Hjorring. Naar wie moeten we uitkijken?

Melania Gabbiadini

Melania Gabbiadini is meer dan de zus van haar bekendere broer, de tattoo designer heeft heel wat meer noten op haar zang. Al sinds 2004 komt ze uit voor Verona, bij de nationale ploeg zit ze ook al aan een dikke 30 doelpunten.

Tegen de Koreanen kwam ze uit op de rechterflank, terwijl ze ook centraal uit de voeten kan. Benieuwd waar de bondscoach haar deze keer zet.

Manuela Giugliano

Nog een interesssante aanvalster bij de Italiaanse ploeg, maar wel eentje van 14 jaar jonger. Giugliano stelt de toekomst voor in de Italiaanse ploeg. Erg veel kansen kreeg de vinnige aanvallende middenveldster nog niet.

Mogelijk op de Cyprus Cup dus wel. Giugliano is amper 1 meter 60 groot, maar snel en kwiek op de benen. Eentje om voor op te letten dus.

Valentina Bergamaschi

Bergamaschi speelt in het buitenland, bij Neuenkirch. Ook zij is nog erg jong - bouwjaar 1997 - en kan iets bijbrengen aan een ploeg. Of ze zal spelen is ook hier echter de vraag, want ze is nog maar enkele maanden bij de groep.