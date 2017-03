Herbeleef de knappe zege van Belgian Red Flames tegen ItaliÃ«

Herbeleef de knappe zege van Belgian Red Flames tegen Italië Tweet door Redactie

De Belgian Red Flames wonnen met 4-1 van Italië, herbeleef de doelpunten

Foto: © Twitter Belgian Red Flames De Belgian Red Flames scoorden er gretig op los tegen Italië. Het werd niet minder dan 4-1 tegen de Squadra, terwijl sommige doelpunten ook opnieuw van uitstekende makelij waren. De 3-1 van Coutereels was zo een bijzonder ver en knap afstandsschot, terwijl de 1-4 van Davina Philtjens - met het hoofd alweer - er ook meer dan mocht zijn. De Flames wonnen met overtuigende cijfers - weliswaar na een mindere eerste helft - en kunnen zo nog aanspraak maken op groepswinst én de eindfinale op de Cyprus Cup. Met dank aan de KBVB kan u ook de beelden van deze wedstrijd nog even bekijken. En dan valt meteen op dat de vreugde bij de speelsters na hun doelpunten ook bijzonder groot was.

