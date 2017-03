De training van de Flames in 30 seconden

De Belgian Red Flames zitten middenin het toernooi op de Cyprus Cup. Op een ontspannen zaterdag werd er erg rustig getraind, om even te bekomen van de inspanningen van de voorbije dagen.

Voor de speelsters die gisteren in de basis stonden was er een recuperatietraining, voor de invalsters en bankzitsters een aantal doorgedreven oefeningen. Niet forceren, maar wel goed trainen was de boodschap.

En die kwam ook aan, want 22 speelsters blaakten van gezondheid. Pijntjes hier en daar? Die zijn er (uiteraard) wel, maar het hoeft voorlopig geen problemen op te leveren voor het treffen met Noord-Korea maandag.

Morgen wordt de pees er weer duchtig opgelegd, vanavond genieten de speelsters van een vrije avond in Larnaca stad in de havenbuurt. Wij brengen u naar dagelijkse gewoonte een overzichtje van de trainingen ter plaatse: