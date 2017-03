Groeten uit Larnaca: sterren komen, sterren gaan, Flames blijven branden

door Aernout Van Lindt vanuit Larnaca

Foto: © photonews

Vier op zes hebben de Belgian Red Flames ondertussen al op de Cyprus Cup. Stilaan mogen we gewag maken van het feit dat de Belgiche nationale vrouwenploeg een toernooiploegje aan het worden is. The sky is the limit.