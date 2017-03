Keepster (letterlijk) op handen gedragen na topprestatie voor Kontich Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Kontich heeft drie belangrijke punten aan zijn arsenaal kunnen toevoegen in de eerste nationale van het vrouwenvoetbal. Het won thuis van hekkensluiter Egem. En dat ging niet van harte, want de bezoeksters uit West-Vlaanderen waren lange tijd gewoon de betere ploeg. Het nummer zes tegen het nummer laatst? Het was er allerminst aan te zien. Integendeel: de beste kansen waren voor Egem, maar scoren lukte niet. Deels door een gebrek aan efficiëntie, maar ook doordat de keepster van de thuisploeg alles redde. Silke Baccarne - ook een jeugd-Red Flame - pakte werkelijk alles, genoeg voor uiteindelijk 1-0 winst. Uiteindelijk droegen de teammaats haar dan ook letterlijk op handen.

