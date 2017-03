Zweedse vrouwen niet met hun achternaam op hun rug, maar wel ...

De speelsters komen op de Algarve Cup niet met hun naam naar buiten, maar wel met een motivatiespreuk van een of andere bekend figuur.

Ze namen daarvoor een aantal tweets over van bekende mensen, zoals ook Zara Larsson. Die motivatiespreuken hebben ze vervolgens in de plaats van hun naam op hun truitje laten zetten.

Een erg leuke manier van aanpakken, zoveel is duidelijk. Geloof in jezelf, kom op voor jezelf: het zijn maar een paar van de mooie boodschappen waar ze in Zweden mee kwamen.

Vi är med i The Statement Equipment. Jag har valt texten: "I believe women can do anything they decide to". #IDittNamn pic.twitter.com/0juDdtaliZ