Van Wynendaele voor het eerst aan kanon bij Flames: "Geweldige ontlading"

De match van de Belgian Red Flames was voor verschillende speelsters bijzonder. Zo ook voor Elien Van Wynendaele, die steeds meer de neus aan het venster steekt en haar basisplaats met een doelpunt bekroonde.

"We kregen snel een goal tegen en hadden wat meeval dat we meteen konden terugscoren. Maar het eerste halfuur liep het niet goed bij ons, daar moeten we eerlijk in zijn", aldus Van Wynendaele achteraf.

De 1-2 was een omslagpunt. En meteen ook het allereerste doelpunt ooit van de speelster van de KAA Gent Ladies bij de Flames: "Wat er door me heenging? Niet veel eigenlijk, ik was vooral enorm, enorm blij. Het was een grote ontlading en ook belangrijk voor de ploeg, want daarna is het beter gaan draaien."

Van Wynendaele is van nature een centrale verdedigster, maar komt zowel bij Gent als bij de Flames momenteel uit op de positie van verdedigende middenveldster. "Dat ligt me ook wel, ik speel er graag en ruk ook graag eens mee op naar voren." Het doelpunt was daarvan een voorbeeld.

"Maar zonder mijn teammaats kan ik daar ook niet staan of de bal terugkrijgen na de kaats. We doen het allemaal samen en dat moeten we ook blijven doen. Maar ik kan mijn ei wel kwijt op die positie." Benieuwd of we haar maandag ook tegen Noord-Korea aan het werk zullen zien.