Mechelen Ladies doen nog veel straffer dan de mannen tegen Anderlecht Tweet door Redactie



Foto: © KV Mechelen Ladies De mannen van KV Mechelen behouden alle kansen op play-off 1 na een knappe overwinning tegen Anderlecht. Maar het kan dus nog straffer ... Bij de vrouwen in tweede klasse B namelijk. Daar verpulverden de vrouwen van Mechelen zo maar eventjes die van Anderlecht. Paars-wit kwam meteen op voorsprong, daarna was het eenrichtingsverkeer voor Malinwa. Op de kleine Malinwa werd het uiteindelijk niet minder dan ... 9-1! Lenny Oerlemans lukte een hattrick, net als Elien De Wilde. Maar ook andere speelsters konden de netten doen trillen. Zo maakte Lore Torfs er twee en Anne-Sophie Nys zorgde voor het resterende doelpunt. Op de soiale media werd meteen ook duideljk gemaakt dat ze ook achter de mannen stonden op weg naar hun overwinning. 18/02/2017 15:00 KRC Genk Ladies B - Wuustwezel FC 2-1 04/03/2017 13:00 Tongeren DV B - Rapide Wezemaal - 04/03/2017 15:00 Eendracht Louwel - Wolfsdonk Sport 3-2 04/03/2017 15:00 Dames OHL B - Maria-Ter-Heide - 04/03/2017 15:00 Sibret - Standard Fémina de Liège C 2-0 04/03/2017 16:30 KV Mechelen - Anderlecht C 9-1 04/03/2017 17:00 Sterrebeek - Halveweg Zonhoven -

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.