Wat is er nog mogelijk voor Flames op Cyprus Cup? De scenario's

De Belgian Red Flames kunnen maandag tegen Noord-Korea een plekje afdwingen op de finale van de Cyprus Cup. Maar welke scenario's liggen er nog allemaal klaar? "We moeten gewoon proberen winnen, niet gaan tellen."

Als het van bondscoach Ives Serneels afhangt, is de finale aardig meegenomen, maar op zich niet het hoofddoel. Iedereen klaarstomen en aan het werk zien, met oog op het EK: daar draait het om. En dus zal er ook niet gerekend worden binnen staf of spelersgroep. Dus doen wij het rekenwerk voor hen.

De Flames zijn al zeker van de top-8 op deze Cyprus Cup, zelfs bij verlies tegen Noord-Korea. Een gelijkspelletje levert hen minstens een stek in de top-2 van de groep op en dus een strijd om de derde of de vijfde plaats op het toernooi, want dan gaan de Koreanen hen ook zeker niet meer voorbij.

Moeilijker wordt het mogelijk bij een overwinning. De Zwitsers moeten tegen de Italianen liefst drie goals meer maken dan de Belgen tegen Noord-Korea. Bij een 1-0 voor de Flames moeten de Zwitsers dus met 4-0 of meer winnen. In groep B een vergelijkbare situatie, Oostenrijk, Zuid-Korea en Schotland zijn de mogelijke tegenstanders in een van de plaatsingswedstrijden.

De groepswinnaars spelen tegen elkaar om de 1e plaats, de nummers 3 van de groepen spelen om de zevende plaats. Als de Flames op twee eindigen, dan hangt het af met hoeveel punten en met welk doelsaldo om te zien of er alsnog een strijd om het brons tegen de winnaar van de 'zwakkere' groep C in zit.