Drie om naar uit te kijken bij Noord-Korea? Dopingschaduw, maar sterke jeugd

door Aernout Van Lindt vanuit Cyprus

Foto: © photonews

Zoals bij elke wedstrijd van de Belgian Red Flames zouden we u graag de speelsters die we van Noord-Korea het meest in de gaten moeten houden doorspelen. Maar makkelijk is dat allerminst. We vonden wel een erg opmerkelijk verhaal.