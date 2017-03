Flametime: training in functie van Noord-Korea

De Belgian Red Flames trainden ook op zondagnamiddag om zich terdege voor te bereiden op het treffen met Noord-Korea.

Na een uitgebreide warming-up gingen de Flames tactisch aan de slag met oog op de match tegen de Koreanen. Coach Serneels had vooraf aangegeven dat hij vele speelsters kansen zou geven op deze Cyprus Cup en daar lijkt het ook naar uit te zien in match 3.

Een opmerkelijke gast was het reptiel dat in de buurt van het trainingsveld te vinden was. Van de 22 aanwezige Flames hielden de meesten zich bezig met de groepstraining.

De gebruikelijke speelsters hielden het op een deels individueel programma om zeker niets te forceren de komende dagen en wedstrijden. Ook de Koreanen zijn trouwens klaar voor de strijd.