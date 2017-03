Groeten uit Larnaca: op de gevoelige plaat

Maandag nemen de Flames het op tegen Noord-Korea, op zondag hebben ze zich daarop voorbereid. En er was ook een fotoshoot van de UEFA.

De Flames kregen na een vrije avond op zaterdag alweer een vol programma op zondag. Een training in de namiddag - het wedstrijduur van morgen laten wennen (14.30 uur plaatselijke tijd, 13.30 uur in België) heet dat - en in de voormiddag een shoot voor de UEFA.

Kapitein Zeler, topschutster Wullaert en coach Serneels werden ook onderworpen aan een interview, verder gebeurde alles in een opperbeste sfeer.

Persoonlijk dommelden we snel in, het gevolg van een vermoeiende week. Nog drie wedstrijden - ook APOEL - Anderlecht is er op ons programma intussen bijgekomen - en we mogen/moeten terug naar huis.