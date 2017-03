Jonge Gent Ladies aan het feest Tweet door Redactie



Foto: © Els Podevyn - Gent Ladies Dit weekend vond er een preminiementoernooi plaats op de terreinen van de KAA Gent Ladies in Wondelgem. Het werd een mooie dag voor de thuisploegjes. Zondag vond het eerste individueel preminiementornooi van de KAA Gent Ladies plaats op Neptunus in Wondelgem. 14 teams streden om de overwinning in een meisjes (U10)- en meiden (U11)-reeks. De overwinning bij U10 ging naar KAA Gent Ladies Yellow. Enkele meisjes wonnen ook een beker in de individuele techniekproefjes. Nadien pronkten ze graag met al hun bekers op de foto. Het was niet het enige succes van de Ladies. Ook bij de U11 ging de overwinning naar de KAA Gent Ladies White. Een topdag dus in Wondelgem.

