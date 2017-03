Blessure Van De Putte komt erg ongelegen: oefenkamp in Engeland is vraagteken Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Nicosia

Foto: © photonews Het was wonden likken na het treffen tussen de Belgian Red Flames en Noord-Korea. Ook Lorca Van De Putte viel namelijk uit in de wedstrijd. Zuur in het midden van de voorbereiding bij haar Zweedse club Kristianstads ook. Van De Putte zelf hoopte dat het euvel aan haar kuit niet meer dan een verrekking is, al vreesde ze ook voor een scheurtje. Extra onderzoeken volgen nog. Toch zou ook een verrekking de Flame in Zweden slecht uitkomen: "Na de Cyprus Cup trek ik normaal gezien meteen met Kristianstads naar Engeland voor een oefenkamp, inclusief oefenwedstrijd tegen Chelsea aanstaande zondag." Dat oefenkamp komt nu mogelijk op de helling te staan, al zal ze de resterende dagen op de Cyprus Cup vooral goed verzorgd worden door de Belgische medische staf. De match van woensdag zal de linksachter (meer dan waarschijnlijk) niet spelen.

