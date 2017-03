Groeten uit Larnaca: daar is Anderlecht al Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Larnaca

door

Foto: © photonews Maandag namen de Flames het op tegen Noord-Korea. En daar waren al enkele bijzondere fans opgedoken in Nicosia ... van Anderlecht. Ook APOEL begint stilaan te leven. De Flames kregen een 4-1 aan de broek van Noord-Korea, maar toch is de sfeer opperbest in het hotel van de Flames: de Zwitsers hebben namelijk de finale gehaald. Het doet terugdenken aan de Algarve Cup 2016, toen de Canadezen in euforie waren met hun finaleplaats (en het toernooi uiteindelijk ook wonnen). Ondertussen zijn er ook al enkele fans van Anderlecht gearriveerd en ze woonden gisteren de wedstrijd van de Flames bij tegen de Koreanen. Veel speelsters van Anderlecht bij de selectie ook natuurlijk: Lemey, Vanhaevermaet, De Caigny, Deloose, Van Den Abbeele, ... net iets benaderbaarder ook dan Acheampong of Teodorczyk.

