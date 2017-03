Kaarten zijn geschud op Cyprus Tweet door Redactie



Foto: © photonews De kaarten zijn geschud op de Cyprus Cup. De resultaten van de derde wedstrijddag zijn verwerkt en iedereen weet om de hoeveelste hij plaats hij waar moet spelen. Een overzichtje. Zwitserland won op indrukwekkende wijze van Italië met 6-0 en is zo een van de twee finalisten. De andere is Zuid-Korea, dat Nieuw-Zeeland klopte met 2-0. Oostenrijk verloor van Schotland en moet zo om de zevende plaats spelen tegen de Belgian Red Flames. Maar hoe zit het nu met de nummers 2 van de ranking? Zij spelen namelijk tegen de ploegen uit groep C om ofwel de 3e ofwel de 5e plaats. 06/03/2017 13:30 Italie - Zwitserland 0-6 06/03/2017 13:30 Noord-Korea - België 4-1 06/03/2017 13:30 Ierland - Wales 1-0 06/03/2017 16:30 Oostenrijk - Schotland 1-3 06/03/2017 16:30 Nieuw-Zeeland - Zuid-Korea 0-2 06/03/2017 16:30 Tsjechië - Hongarije 1-2 Dat levert bovendien volgende eindwedstrijden op: Finale > Zwitserland - Zuid-Korea (AEK Larnaca)

3e plaats > Noord-Korea - Ierland (AEK Larnaca)

5e plaats > Schotland - Wales (Paralimni)

7e plaats > België - Oostenrijk (14.30 uur, GSZ Stadium Larnaca)

9e plaats > Nieuw-Zeeland - Hongarije (Paralimni)

11e plaats > Italië - Tsjechië (GSZ Larnaca)

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.